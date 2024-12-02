Пауло Пессолано покинул пост главного тренера «Вальядолида»
Поделиться
Главный тренер «Вальядолида» Пауло Пессолано отправлен в отставку с занимаемой должности после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» (0:5) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лангле – 26' 0:2 Альварес – 35' 0:3 Де Пауль – 37' 0:4 Гризманн – 52' 0:5 Сёрлот – 90+2'
41-летний Пессолано тренировал «Вальядолид» с апреля 2023 года. За это время уругваец провёл 79 матчей в качестве наставника клуба, который при нём одержал 28 побед, потерпел 28 поражений и 15 встреч завершил вничью. В сезоне-2023/2024 Пессолано вывел команду в Примеру.
В текущем сезоне клуб из Вальядолида с девятью очками идёт на последнем 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Комментарии
- 2 декабря 2024
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:39
-
18:21
-
18:16
-
18:15
-
18:13
-
18:01
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:49
-
16:47
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:18
-
16:11
-
16:10