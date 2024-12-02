Пауло Пессолано покинул пост главного тренера «Вальядолида»

Главный тренер «Вальядолида» Пауло Пессолано отправлен в отставку с занимаемой должности после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» (0:5) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

41-летний Пессолано тренировал «Вальядолид» с апреля 2023 года. За это время уругваец провёл 79 матчей в качестве наставника клуба, который при нём одержал 28 побед, потерпел 28 поражений и 15 встреч завершил вничью. В сезоне-2023/2024 Пессолано вывел команду в Примеру.

В текущем сезоне клуб из Вальядолида с девятью очками идёт на последнем 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.