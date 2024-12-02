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Пауло Пессолано покинул пост главного тренера «Вальядолида»

Пауло Пессолано покинул пост главного тренера «Вальядолида»
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Главный тренер «Вальядолида» Пауло Пессолано отправлен в отставку с занимаемой должности после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» (0:5) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лангле – 26'     0:2 Альварес – 35'     0:3 Де Пауль – 37'     0:4 Гризманн – 52'     0:5 Сёрлот – 90+2'    

41-летний Пессолано тренировал «Вальядолид» с апреля 2023 года. За это время уругваец провёл 79 матчей в качестве наставника клуба, который при нём одержал 28 побед, потерпел 28 поражений и 15 встреч завершил вничью. В сезоне-2023/2024 Пессолано вывел команду в Примеру.

В текущем сезоне клуб из Вальядолида с девятью очками идёт на последнем 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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