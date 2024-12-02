Колыванов: «Краснодар» 17 матчей играет одним составом, это сказывается на результатах

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о текущем положении «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Краснодар» 17 матчей играет практически одним составом. Рано или поздно это должно было сказаться на игре и результатах. Наверное, какое-то давление и усталость сказываются на футболистах. Чувствуется, что команда не столь быстрая, как раньше. Сейчас все всё выполняют с затяжкой. Если бы у них обойма была больше, то это не бросалось бы в глаза», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас «Краснодар» находится на втором месте турнирной таблицы. Команда заработала 38 очков в 17 турах.