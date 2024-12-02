Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало — Relevo

Мадридский «Реал» заинтересован в переходе правого защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Дало летом 2025 года. Об этом сообщил Relevo.

Мадридский «Реал» прикладывает огромные усилия для того, чтобы закрыть проблемную для себя позицию правого защитника. Их главной трансферной целью является игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Однако в последнее время стало известно об интересе мадридского клуба к другому правому защитнику, Диогу Дало, из «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, «красные дьяволы» потребуют за португальского игрока минимум € 50 млн.

В текущем сезоне Дало провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отдал две голевые передачи.