«Ахмат» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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Сегодня, 2 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого встретятся грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный, Россия)». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Гандри, Тодорович, Ибишев, Адамов, Камило, Самородов, Садулаев, Исмаэл, Уткин, Кардосо.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричал, Даса, Фернандес, Артур, Чавес, Карраскаль, Кутицкий, Фомин, Нгамалё, Тюкавин.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 16 матчей. «Динамо» Москва заработало 31 очко и расположилось на пятой строчке.