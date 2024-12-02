«Арсенал» опережает «Челси» в турнирной таблице АПЛ из-за буквы в алфавите

Футбольный клуб «Арсенал» опережает «Челси» в турнирной таблице Премьер-лиги — 2024/2025 благодаря первой букве в названии команды.

Оба лондонских клуба имеют абсолютно одинаковые показатели после 13 туров чемпионата Англии: по 25 очков (семь побед, четыре ничьих, два поражения) с разницей забитых и пропущенных голов 26:14. Согласно регламенту АПЛ, в таких случаях более высокое место занимает команда, название которой начинается с наиболее ранней буквы английского алфавита. Таким образом «Арсенал» (А) находится на второй строчке турнирной таблицы, а «Челси» (С) занимает третье место.

В следующем туре «канониры» примут на своём поле «Манчестер Юнайтед», а «Челси» сыграет в выездном матче с «Саутгемптоном».