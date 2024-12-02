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Александр Горшков: «Зенит» в матче с «Крыльями» какое-то время пребывал в недоумении

Александр Горшков: «Зенит» в матче с «Крыльями» какое-то время пребывал в недоумении
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Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — это неожиданный результат. Нужно отметить, что игра сложилась удачно для самарцев и неудачно – для питерцев. Понятно, что у «Крыльев» был запредельный настрой в матче с «Зенитом», а также доля удачи. Команда реализовала свои моменты, которые создала в контратаках. Поэтому «Зенит» какое-то время пребывал в недоумении, ведь футболисты команды не ожидали такого поворота событий – им было непросто перестроиться. Уже во втором тайме у питерцев было полное преимущество, но «Крылья» отстояли. Кроме того, все команды хотят проявить себя в матче с богатым и именитым «Зенитом» на его стадионе, отсюда высокая самоотдача», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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