Александр Горшков: «Зенит» в матче с «Крыльями» какое-то время пребывал в недоумении

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — это неожиданный результат. Нужно отметить, что игра сложилась удачно для самарцев и неудачно – для питерцев. Понятно, что у «Крыльев» был запредельный настрой в матче с «Зенитом», а также доля удачи. Команда реализовала свои моменты, которые создала в контратаках. Поэтому «Зенит» какое-то время пребывал в недоумении, ведь футболисты команды не ожидали такого поворота событий – им было непросто перестроиться. Уже во втором тайме у питерцев было полное преимущество, но «Крылья» отстояли. Кроме того, все команды хотят проявить себя в матче с богатым и именитым «Зенитом» на его стадионе, отсюда высокая самоотдача», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.