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«Наш самый плохой матч за последнее время». Гаджиев — после игры «Динамо» Мх с «Факелом»

«Наш самый плохой матч за последнее время». Гаджиев — после игры «Динамо» Мх с «Факелом»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обратился к игрокам после домашней встречи 17-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

«Я думаю, что это был наш самый плохой матч, который мы провели за всё последнее время. В прошлый раз, когда мы встречались, я говорил о самоподготовке, чтобы вы могли оценивать своё состояние и правильно готовиться к игре. Говорил о том, что абсолютно всё зависит от вашего физического состояния. Ваше умение зависит от того, в каком состоянии вы находитесь и как вы мотивированы, сможете ли вы сыграть так, как можете. Каждый из вас сыграл хуже, чем он умеет. Абсолютно каждый», — сказал Гаджиев в раздевалке.

«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 17 встреч.

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