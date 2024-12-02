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Александр Горшков: Соболев вообще не оправдывает переход в «Зенит»

Александр Горшков: Соболев вообще не оправдывает переход в «Зенит»
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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков прокомментировал успехи Александра Соболева в составе сине-бело-голубых после перехода из «Спартака».

«Сергеев очень прилично выглядел в «Зените» и забивал. Но потом шло время, повышалась конкуренция, и он стал меньше получать игрового времени. Я бы не стал сравнивать Сергеева с Соболевым. У Ивана просто случилась ситуация, когда нужно было поменять команду, где он уже с новой мотивацией и голодный выходит и играет. Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами «Зенит» сможет вернуться в игру с «Крыльями». Но пока Александру не удаётся вписаться в игру команды», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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