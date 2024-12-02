Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: Глебов будет помогать «Динамо» своими лидерскими качествами

Игорь Колыванов: Глебов будет помогать «Динамо» своими лидерскими качествами
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов посоветовал полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову перейти в московское «Динамо».

«Глебов — хороший опорник. Ему хочется из «Ростова» перейти в более престижную команду — он хочет расти в качестве футболиста и что-то выигрывать. «Динамо» — неплохой выбор, ведь команда играет в хороший футбол. Как раз Глебов будет помогать в опорной зоне и обороне своими лидерскими качествами. У «Динамо» же нет ярко выраженного лидера, но нужно будет доказывать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Глебов провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Глебов объяснил, почему Осипенко не стал бить пенальти в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android