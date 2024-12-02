Игорь Колыванов: Глебов будет помогать «Динамо» своими лидерскими качествами

Российский тренер Игорь Колыванов посоветовал полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову перейти в московское «Динамо».

«Глебов — хороший опорник. Ему хочется из «Ростова» перейти в более престижную команду — он хочет расти в качестве футболиста и что-то выигрывать. «Динамо» — неплохой выбор, ведь команда играет в хороший футбол. Как раз Глебов будет помогать в опорной зоне и обороне своими лидерскими качествами. У «Динамо» же нет ярко выраженного лидера, но нужно будет доказывать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Глебов провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.