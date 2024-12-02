Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин — лучший. Два забил — это отлично

Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин — лучший. Два забил — это отлично
Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал дубль защитника армейцев Матвея Лукина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Лукин — лучший. Два забил — это отлично. ЦСКА — молодцы», — приводит слова Мойзеса на русском языке «РБ Спорт».

Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 28 очков в 17 турах чемпионата.

Материалы по теме
Воспитанник ЦСКА Бавин: по Головину сразу было видно, что будет играть на хорошем уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android