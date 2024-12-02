Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин — лучший. Два забил — это отлично
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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал дубль защитника армейцев Матвея Лукина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
«Лукин — лучший. Два забил — это отлично. ЦСКА — молодцы», — приводит слова Мойзеса на русском языке «РБ Спорт».
Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.
Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 28 очков в 17 турах чемпионата.
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