Защитник ЦСКА Мойзес: Лукин — лучший. Два забил — это отлично

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал дубль защитника армейцев Матвея Лукина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).

«Лукин — лучший. Два забил — это отлично. ЦСКА — молодцы», — приводит слова Мойзеса на русском языке «РБ Спорт».

Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 28 очков в 17 турах чемпионата.