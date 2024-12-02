Месси и Роналду — в шорт-листе на попадание в символическую сборную FIFPro World 11

Стали известны все кандидаты на попадание в символическую сборную по итогам года по версии FIFPro World 11. В список номинантов вошли 26 футболистов.

Вратари: Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»).

Защитники: Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Жереми Фримпонг (Нидерланды, «Байер»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»), Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»), Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал») Филип Фоден (Англия, «Манчестер Сити»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»), Коул Палмер (Англия, «Челси»), Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»), Гарри Кейн (Англия, «Бавария»).

Премия FIFPRO World 11 была учреждена в 2005 году и вручается лучшим футболистам по результатам голосования их коллег. Аргентинец Лионель Месси чаще всех появлялся в символической сборной FIFPRO World (17 раз), за ним следует Криштиану Роналду (15).