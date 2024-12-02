Игонин: у «Зенита» медленные центральные защитники, было сложно с атакой «Крыльев»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал игру сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Учитывая, что «Зенит» забил быстрый гол и имел моменты, никто не ожидал поражения от «Крыльев Советов». То, что самарцы смогли забить голы, дало им силы и мотивации, чтобы удержаться при игре в обороне. Что касается контратак, то мы знаем, что «Крылья» хорошо контратакуют на свободном пространстве. К сожалению, у «Зенита» не такие быстрые центральные защитники, поэтому им сложнее противодействовать атаке «Крыльев».

Не думаю, что скандалы вокруг «Крыльев Советов» каким-то образом касаются футболистов, тем более накал уже спал. Если в команде сформирован хороший коллектив, то эта победа может сплотить «Крылья» вокруг тренера», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.