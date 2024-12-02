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Игонин: «Зениту» нужен был игрок склада Соболева, но он не показывает такого футбола

Игонин: «Зениту» нужен был игрок склада Соболева, но он не показывает такого футбола
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре Александра Соболева за сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

«Сергеев хотел играть, понимая, что в «Зенит» приходит Соболев и будет меньше шансов. Это его желание об уходе, ведь он уже не считался футболистом основы «Зенита» и выходил на замену. А тут ещё приходит футболист с российским паспортом, поэтому шансы на игровое время гипотетически уменьшались.

Но «Зениту» нужен был форвард подобного склада, как Соболев, чтобы решать определённые задачи. К примеру, игра с «Крыльями Советов», когда необходимо замыкать передачи с флангов, а также нужны были сила и игра головой. Однако Соболев сейчас не показывает такого футбола», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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