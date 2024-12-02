«Ахмат» — «Динамо» Москва: Самородов открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном (Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж, Россия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте полузащитник «Ахмата» Максим Самородов пробил мимо вратаря «Динамо» Лещука в дальний угол.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 16 матчей. Московское «Динамо» заработало 31 очко и расположилось на пятой строчке.