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«Ахмат» — «Динамо» Москва: Самородов открыл счёт на 22-й минуте

«Ахмат» — «Динамо» Москва: Самородов открыл счёт на 22-й минуте
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном (Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж, Россия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

На 22-й минуте полузащитник «Ахмата» Максим Самородов пробил мимо вратаря «Динамо» Лещука в дальний угол.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 16 матчей. Московское «Динамо» заработало 31 очко и расположилось на пятой строчке.

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