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«Могли бы выступить и лучше». Роберто Фернандес — об игре «Акрона» в первой части сезона

«Могли бы выступить и лучше». Роберто Фернандес — об игре «Акрона» в первой части сезона
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Боливийский защитник «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением об игре тольяттинской команды в первой части сезона-2024/2025.

«Я считаю, что у нас собралась очень хорошая команда, что и показывает турнирная таблица. К сожалению, не всегда всё получается так, как нам хотелось бы. Думаю, мы могли бы выступить и лучше, если бы не допускали определённых ошибок. Поэтому ждём начала второй части сезона», — приводит слова Фернандеса Legalbet.

27-летний Фернандес в этом сезоне провёл 10 матчей за «Акрон» во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Напомним, сейчас «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 19 очков в 17 матчах.

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