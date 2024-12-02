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Алексей Игонин: надеюсь, это ещё не всё, что смог показать Станкович в «Спартаке»

Алексей Игонин: надеюсь, это ещё не всё, что смог показать Станкович в «Спартаке»
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ.

«Было ожидаемо, что «Спартак» хорошо настроится на матч с «Краснодаром». Надо отдать должное тренеру, в этом есть его большое преимущество. Он работает с футболистами и выстраивает команду. Один из примеров — Угальде. Работа тренера заключается в том, чтобы хорошо готовить футболистов. Станкович уже сказал, что ему нужно ещё время, чтобы сбалансировать команду. Будет интересно посмотреть на «Спартак» уже после зимы. Надеюсь, это ещё не всё, что смог показать Станкович. Может, «Спартак» будет играть лучше.

Сейчас мы видим, что красно-белые набирают, а лидеры забуксовали по набору очков. Естественно, у «Спартака» были провалы в сезоне, но команда практически догнала лидеров. Но если «Зенит» продолжит побеждать и не будет допускать осечек, не думаю, что будет прямая конкуренция за первое место», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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