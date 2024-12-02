Daily Mail: стала известна новая девушка Ламина Ямаля. Она звезда TikTok

У 17-летнего нападающего испанской «Барселоны» Ламина Ямаля появилась новая девушка, 19-летняя итальянская модель и звезда TikTok Анна Дженьосо. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Из личного архива Анны Дженьосо

По информации источника, Дженьосо поддерживала игрока на стадионе во время матча 15-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:2), а потом они вместе отправились за покупками в магазин. У девушки Ямаля в общей сложности более миллиона подписчиков в социальных сетях.

В июле этого года Ямаль расстался с 20-летней студенткой из Бразилии Алексой Падильей после того, как её заметили сидящей на коленях другого парня во время эфира в соцсетях.