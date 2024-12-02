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Женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0 в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0 в товарищеском матче
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Женская сборная России обыграла национальную команду Азербайджана со счётом 1:0. Матч проходил сегодня, 2 декабря, на тренировочной базе ФК «Сочи» в закрытом режиме.

Единственный гол забила Яна Свистунова на 29-й минуте встречи. Этот мяч стал первым в составе национальной команды для 18-летней футболистки «Чертаново».

Сборная Азербайджана занимает 75-е место в рейтинге ФИФА. Команды России и Азербайджана ранее встречались трижды. В сентябре 2021 года россиянки выиграли в Москве со счётом 2:0, в ноябре 2021 года сборная России разгромила соперниц в Баку — 4:0.

В 2024 году команды уже играли в Сочи на стадионе «Фишт» 28 ноября. Матч завершился минимальной победой сборной России (1:0).

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