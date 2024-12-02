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Алексей Игонин: у «Краснодара» проблемы, чтобы иметь запас прочности на весь сезон

Алексей Игонин: у «Краснодара» проблемы, чтобы иметь запас прочности на весь сезон
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал текущее положение «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Может быть, на «Краснодаре» сказывается психологическая усталость. Мы видели ещё в прошлом году, что у команды есть проблемы, чтобы иметь запас прочности на весь сезон. Если у «Краснодара» возникают проблемы и ещё отсутствует Кордоба, то это очень сильно влияет на команду», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас «Краснодар» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 38 очков в 17 турах чемпионата.

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