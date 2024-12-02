«Если сами себе забивать не будут». Геннадий Морозов — о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Геннадий Морозов оценил перспективы красно-белых на победу в чемпионате России после выездной игры с «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Игра у «Спартака» получилась. Но не думаю, что это лучший матч под руководством Станковича. С «Локо» была очень хорошая встреча. С «Краснодаром» заиграло самолюбие за домашнее поражение 0:3.

Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами. Всё начинается с обороны, её всё равно надо улучшать. Красно-белые вернулись в чемпионскую гонку, но им надо подтверждать это в каждой игре. Сейчас самая важная встреча в году – с «Пари НН».

«Краснодар» же 12 подряд побед одержал, а «Спартак» почему не может? Если они дадут такой же отрезок, то станут чемпионами», — приводит слова Морозова Legalbet.

После 17 туров «Спартак» имеет в активе 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидер турнира санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.