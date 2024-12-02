Непомнящий: уверенность «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» переросла в самоуверенность

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (3:2).

«Зенит» в матче с «Крыльями» хорошо начал, забив быстрый мяч. Эта уверенность переросла в самоуверенность. Уже потом питерцы пропустили два гола и начали нервничать. Это эмоционально-психологический момент, когда всё начинает валиться из рук и ног. Причины поражения «Зенита» — в психологии, которая решила всё в пользу самарцев. Конечно, «Крылья Советов» играли с желанием, но по качеству футболистов они не сильнее, чем «Зенит».

Вся ситуация, которая происходит вокруг «Крыльев Советов», сплотила команду в матче с «Зенитом». Это тот момент, когда команда становится единым целым и получается серьёзная конструкция, когда все бьются и сражаются друг за друга», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.