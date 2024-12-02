Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: уверенность «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» переросла в самоуверенность

Непомнящий: уверенность «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» переросла в самоуверенность
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Зенит» в матче с «Крыльями» хорошо начал, забив быстрый мяч. Эта уверенность переросла в самоуверенность. Уже потом питерцы пропустили два гола и начали нервничать. Это эмоционально-психологический момент, когда всё начинает валиться из рук и ног. Причины поражения «Зенита» — в психологии, которая решила всё в пользу самарцев. Конечно, «Крылья Советов» играли с желанием, но по качеству футболистов они не сильнее, чем «Зенит».

Вся ситуация, которая происходит вокруг «Крыльев Советов», сплотила команду в матче с «Зенитом». Это тот момент, когда команда становится единым целым и получается серьёзная конструкция, когда все бьются и сражаются друг за друга», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Абаев: никто из игроков «Крыльев» не опустил руки, это похвально!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android