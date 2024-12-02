Кечинов: чумовая форма Угальде предопределила результат матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Краснодаром» (3:0).

«Конечно, такое разгромное поражение «Краснодара» и крупная победа «Спартака» является неожиданными. Я предполагал, что красно-белые могут выиграть в Краснодаре, потому что набрали форму и хороши физически. Это показала игра с «Локомотивом». Кроме того, в команде есть оптимальные сочетания, и все лидеры нашли взаимодействия: Угальде, Барко и Бонгонда. Эти три человека определяют игру «Спартака».

Но первые 10 минут «Спартаку» пришлось очень тяжело и несладко, потому что «Краснодар» доминировал и прессинговал по всему полю. Однако затем красно-белые выровняли игру и начали диктовать ту, которую хотели показать. Однозначно, великолепная игра у Угальде. Даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы охарактеризовать его игру. Он набрал чумовую форму в этом сезоне. Это предопределило крупную победу «Спартака». Барко тоже очень выделялся, вёл игру и через него строились все атаки.

Обидно, что «Спартак» скоро уйдёт на зимний перерыв. Команда набрала такой ход, что красно-белым играть и играть. Если бы чемпионат продолжался, то у «Спартака» было бы больше шансов зацепиться за что-то серьёзное. Всего пять очков отрыв до «Зенита», который теряет очки с не самыми сильными командами. Но тем интереснее будет весенняя часть чемпионата. Думаю, концовка сезона будет огонь», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.