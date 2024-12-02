Воспитанник ЦСКА Бавин: сейчас молодым скажешь слово, а они тебе пять в ответ

Воспитанник ЦСКА, экс-игрок «Лейрии», «Зенита-2», «Урала», капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин рассказал о характере молодых игроков.

«Молодые могут огрызнуться. С одной стороны, это плюс, что ничего не боятся и берут на себя. Но не могу представить, чтобы я в своё время ответил кому-то, даже если бы и был прав. Я бы просто молча делал, что говорят. А сейчас им скажешь одно слово, а они тебе пять в ответ. Я же в этой ситуации вижу больше плюсов: молодёжь смелее берёт инициативу на себя, не будет подыгрывать, как это было. Раньше, приходя в команду мастеров, ты старался не ошибаться и подыгрывал мастерам, а сейчас молодые должны приходить и не бояться брать на себя ответственность. Надеюсь, с тренерской поддержкой они будут развивать свои хорошие качества», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.