Воспитанник ЦСКА Бавин оценил шансы команды попасть в тройку по итогам сезона

Воспитанник ЦСКА и капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин оценил шансы армейцев войти в тройку лидеров в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Мне нравится Николич, футболисты, которых подписывают. В ЦСКА всегда хорошая, семейная атмосфера. Нравится их путь развития, которого придерживаются в силу финансовых возможностей. У клуба хороший стадион, фанатская база. Исторически это большой клуб. Импонирует, как они представляют себя в медиа и как играют. У команды всегда максимальные задачи, так что думаю, они на пути к тройке», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у команды 28 очков по результатам 17 туров.