Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавин: любому спортсмену надо понять, что такое финансовая грамотность

Бавин: любому спортсмену надо понять, что такое финансовая грамотность
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник ЦСКА, экс-игрок «Лейрии», «Зенита-2», «Урала», капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин дал совет молодым футболистам.

«Любому спортсмену, кто начинает зарабатывать большие деньги, надо понять, что такое финансовая грамотность. Надо откладывать деньги, вкладывать их в простые активы, например в недвижимость. При первых деньгах появляется желание купить крутую тачку или часы. Это всё можно делать, но о будущем тоже нужно думать. В 19-20 лет думаешь, что всю жизнь будешь получать такие деньги, но всё может сложиться по-разному. Дай бог, чтобы ты всю жизнь не парился о деньгах. С детства советую заводить активы. Есть ещё момент, когда ты даёшь деньги под управление друзьям или товарищам. Они вкладывают и развивают, но не для тебя. Обидно, когда теряешь деньги, которые ты честно зарабатываешь. Хорошо, когда есть родители или агенты, которые помогают тебе. Но таких единицы», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Эксклюзив
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android