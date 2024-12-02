Бавин: любому спортсмену надо понять, что такое финансовая грамотность

Воспитанник ЦСКА, экс-игрок «Лейрии», «Зенита-2», «Урала», капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин дал совет молодым футболистам.

«Любому спортсмену, кто начинает зарабатывать большие деньги, надо понять, что такое финансовая грамотность. Надо откладывать деньги, вкладывать их в простые активы, например в недвижимость. При первых деньгах появляется желание купить крутую тачку или часы. Это всё можно делать, но о будущем тоже нужно думать. В 19-20 лет думаешь, что всю жизнь будешь получать такие деньги, но всё может сложиться по-разному. Дай бог, чтобы ты всю жизнь не парился о деньгах. С детства советую заводить активы. Есть ещё момент, когда ты даёшь деньги под управление друзьям или товарищам. Они вкладывают и развивают, но не для тебя. Обидно, когда теряешь деньги, которые ты честно зарабатываешь. Хорошо, когда есть родители или агенты, которые помогают тебе. Но таких единицы», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.