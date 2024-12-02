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Бавин: в «Урале» не хватило матча, чтобы зарплата выросла. Появилась апатия к футболу

Бавин: в «Урале» не хватило матча, чтобы зарплата выросла. Появилась апатия к футболу
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Экс-игрок «Урала» Юрий Бавин рассказал, с какими финансовыми трудностями он столкнулся во время выступлений за клуб.

«Первая мысль пришла, когда играл в «Урале». В первом сезоне мне не хватило одного матча, чтобы моя зарплата выросла. Тогда очень расстроился, даже появилась апатия к футболу. Но я быстро отрезвел, потому что понимал, что только этим могу зарабатывать сейчас. Если не футбол, то что? По сути, тогда ничего и не было за спиной, кроме футбола. Плюс в этот момент был ковид, начал думать, как могу стать независимым от зарплаты, как развивать свои деньги. Все понимают, что в футболе основные деньги зарабатываешь до 35 лет. Начал углубляться, тема инвестирования мне понравилась. Плюс в «Урале» я жил с Димитровым — очень умный! Столько читал и смотрел. Он зарабатывал хорошие деньги и инвестировал их, обсуждали идеи. Сейчас он классно двигается. В школе нас не обучают финансовой грамотности, а это полезно», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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