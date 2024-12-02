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Валерий Кечинов: «Спартаку» Сильянов больше подошёл бы, чем Ненахов

Валерий Кечинов: «Спартаку» Сильянов больше подошёл бы, чем Ненахов
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитников «Локомотива» Александра Сильянова и Максима Ненахова в состав красно-белых.

«На мой взгляд, «Спартаку» Сильянов подошёл бы больше, чем Ненахов. Он очень неплохо играл в «Ростове», сейчас показывает хорошую игру в «Локомотиве» и регулярно вызывается в сборную России. Ненахов тоже постоянно играет в старте железнодорожников, но за его игрой слежу не так пристально. Его игра не сильно бросается в глаза — больше смотрю за атакующими футболистами «Локомотива», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Ненахов в сезоне-2024/2025 провёл за «Локомотив» 25 игр во всех турнирах и результативными действиями не отметился. 23-летний Сильянов сыграл 23 матча сезона за железнодорожников и сделал одну результативную передачу.

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