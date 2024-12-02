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Вратарь «Динамо» Лещук спас свою команду от поражения в матче с «Ахматом» на 90+5-й минуте

Вратарь «Динамо» Лещук спас свою команду от поражения в матче с «Ахматом» на 90+5-й минуте
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Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный, Россия)». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж, Россия). Матч завершился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

Счёт во встрече был открыт на 22-й минуте. Отличился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт.

После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», у которого 39 очков.

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