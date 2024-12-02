Валерий Непомнящий: «Локомотив» играет с удовольствием, но на одних эмоциях играть нельзя

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал положение «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня ожидаемо, что у «Локомотива» сейчас спад. У них молодая команда, может быть, не по возрасту, но по составу. Они играют этим составом первый год, а в начале сезона из клуба ушли четверо ключевых футболистов. «Локомотив» играет с удовольствием, но на одних эмоциях играть нельзя. У молодёжи главная проблема — нестабильность. Уже опытные футболисты могут играть на своём среднем уровне 10-20 матчей. Молодые, как композиторы и поэты. Если есть вдохновение, то дело в шляпе, а если нет, то получается ерунда. У «Локомотива» полутворческая игра», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас «Локомотив» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы с 34 очками по результатам 17 туров.