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12 членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента

12 членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента
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12 членов Российского футбольного союза (РФС) выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента организации, сообщается на официальном сайте союза.

Действующий глава организации Дюков заявил о своём желании избраться на ещё один срок в ходе заседания исполкома РФС 29 ноября. Сейчас его кандидатуру поддерживают 12 членов союза.

Напомним, Александр Дюков занимает этот пост с 2019 года, ранее он являлся председателем совета директоров «Зенита» с 2008 по 2019 год. Выборы президента РФС пройдут 2 февраля 2025 года в ходе внеочередной конференции. До 24 декабря 2024 года продолжается приём документов от членов организации о кандидатах на эту должность.

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