12 членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента

12 членов Российского футбольного союза (РФС) выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента организации, сообщается на официальном сайте союза.

Действующий глава организации Дюков заявил о своём желании избраться на ещё один срок в ходе заседания исполкома РФС 29 ноября. Сейчас его кандидатуру поддерживают 12 членов союза.

Напомним, Александр Дюков занимает этот пост с 2019 года, ранее он являлся председателем совета директоров «Зенита» с 2008 по 2019 год. Выборы президента РФС пройдут 2 февраля 2025 года в ходе внеочередной конференции. До 24 декабря 2024 года продолжается приём документов от членов организации о кандидатах на эту должность.