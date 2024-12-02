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Угальде и Барко — на втором месте в списке атакующих тандемов Европы по голам в сезоне

Угальде и Барко — на втором месте в списке атакующих тандемов Европы по голам в сезоне
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Футболисты московского «Спартака» Манфред Угальде и Эсекьель Барко занимают второе место в списке лучших атакующих дуэтов в высших дивизионах Европы сезона-2024/2025. После 17 туров РПЛ они на двоих забили 21 гол.

Топ-6 лучших атакующих дуэтов в высших лигах Европы в сезоне-2024/2025:

  1. Роберт Левандовски/Рафинья («Барселона», Испания) — 24 (15+9).
  2. Манфред Угальде/Эсекьель Барко («Спартак», Россия) — 21 (14+7).
  3. Виктор Дьёкереш/Педру Гонсалвеш  («Спортинг», Португалия) — 20 (16+4).
  4. Гарри Кейн/Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 20 (16+4).
  5. Омар Мармуш/Уго Экитике  («Айнтрахт», Германия) — 19 (13+6).
  6. Матео Ретеги/Адемола Лукман («Аталанта», Италия) — 19 (12+7).
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