Угальде и Барко — на втором месте в списке атакующих тандемов Европы по голам в сезоне
Футболисты московского «Спартака» Манфред Угальде и Эсекьель Барко занимают второе место в списке лучших атакующих дуэтов в высших дивизионах Европы сезона-2024/2025. После 17 туров РПЛ они на двоих забили 21 гол.
Топ-6 лучших атакующих дуэтов в высших лигах Европы в сезоне-2024/2025:
- Роберт Левандовски/Рафинья («Барселона», Испания) — 24 (15+9).
- Манфред Угальде/Эсекьель Барко («Спартак», Россия) — 21 (14+7).
- Виктор Дьёкереш/Педру Гонсалвеш («Спортинг», Португалия) — 20 (16+4).
- Гарри Кейн/Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 20 (16+4).
- Омар Мармуш/Уго Экитике («Айнтрахт», Германия) — 19 (13+6).
- Матео Ретеги/Адемола Лукман («Аталанта», Италия) — 19 (12+7).
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