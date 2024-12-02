Угальде и Барко — на втором месте в списке атакующих тандемов Европы по голам в сезоне

Футболисты московского «Спартака» Манфред Угальде и Эсекьель Барко занимают второе место в списке лучших атакующих дуэтов в высших дивизионах Европы сезона-2024/2025. После 17 туров РПЛ они на двоих забили 21 гол.

Топ-6 лучших атакующих дуэтов в высших лигах Европы в сезоне-2024/2025: