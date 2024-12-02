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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт в матче с «Ахматом» на пятой добавленной минуте

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1), забив головой на 90+5-й минуте после подачи углового.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом забитого гола.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Динамо».

Счёт во встрече был открыт на 22-й минуте. Отличился полузащитник «Ахмата» Максим Самородов. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт.

После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», у которого 39 очков.