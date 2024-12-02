Салах готов продлить контракт с «Ливерпулем» на один год — The Athletic

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов продлить контракт с клубом на один год, но очень разочарован тем, как идут переговоры на данный момент. Об этом сообщил The Athletic.

Приоритетом Салаха является продление срока пребывания на «Энфилде», и он не форсирует свой уход. Однако египтянин считает, что является одним из лучших игроков в мире, и условия любого нового контракта должны отражать этот статус, а также его уровень результативности в этом сезоне.

В текущем сезоне Салах провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.

Напомним, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. С января Салах сможет вести переговоры о переходе в статусе свободного агента с любым заинтересованным клубом.