Полузащитник «Химок» Бакаев рассказал о планах на зимнюю паузу

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий в сезоне-2024/2025 на правах аренды за «Химки», рассказал, как планирует провести свой отпуск в зимнюю паузу между матчами Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Во время отпуска планирую поехать в Ингушетию. Хочу отдохнуть с семьёй, потому что редко вижу родителей. А там уже по ходу дела решим. Одно желание на 2025 год? Играть успешно за «Химки»!» – приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за подмосковный клуб, в которых забил шесть мячей. Арендное соглашение полузащитника с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года.