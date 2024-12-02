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Полузащитник «Химок» Бакаев рассказал о планах на зимнюю паузу

Полузащитник «Химок» Бакаев рассказал о планах на зимнюю паузу
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий в сезоне-2024/2025 на правах аренды за «Химки», рассказал, как планирует провести свой отпуск в зимнюю паузу между матчами Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Во время отпуска планирую поехать в Ингушетию. Хочу отдохнуть с семьёй, потому что редко вижу родителей. А там уже по ходу дела решим. Одно желание на 2025 год? Играть успешно за «Химки»!» – приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за подмосковный клуб, в которых забил шесть мячей. Арендное соглашение полузащитника с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года.

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