Результаты матчей РПЛ 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, прошёл один матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата России 2 декабря:

«Ахмат» — «Динамо» Москва — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак». На четвёртом месте расположился московский «Локомотив» с 34 очками. В зоне вылета находятся «Оренбург» (8) и грозненский «Ахмат» (10).