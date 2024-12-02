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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты 17-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты 17-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 2 декабря, завершился 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

30 ноября, суббота:

«Акрон» — «Оренбург» — 1:0;
ЦСКА — «Рубин» — 2:2;
«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» — 4:0.

1 декабря, воскресенье:

«Локомотив» — «Химки» — 1:3;
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3;
«Динамо» Махачкала — «Факел» — 0:0.

2 декабря, понедельник:

«Ахмат» — «Динамо» Москва — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак».

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