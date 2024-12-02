Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче РПЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о своём голе на последних минутах матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Мне Марцел сказал, чтобы я побежал. Некоторые игроки были против, говорили, чтобы вернулся обратно. Два раза сыграл, при штрафном угловой заработал и потом забил, но забил, конечно, больше случай. Просто коснулся мяча, он полетел вверх, и была неразбериха», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Динамо».

После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Видео
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт в матче с «Ахматом» на пятой добавленной минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android