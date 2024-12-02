Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче РПЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о своём голе на последних минутах матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Мне Марцел сказал, чтобы я побежал. Некоторые игроки были против, говорили, чтобы вернулся обратно. Два раза сыграл, при штрафном угловой заработал и потом забил, но забил, конечно, больше случай. Просто коснулся мяча, он полетел вверх, и была неразбериха», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».

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После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», у которого 39 очков.