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«О таком мечтает каждый вратарь». Нигматуллин — о забитом голе Лещука в ворота «Ахмата»

«О таком мечтает каждый вратарь». Нигматуллин — о забитом голе Лещука в ворота «Ахмата»
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Экс-вратарь «Локомотива» и ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от забитого мяча голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Безусловно, о таком мечтает каждый вратарь, чтобы не только сделать свою работу в воротах, но и помочь команде в конце матча завершить момент. Многие вратари подключаются. Лещуку это удалось, и хочется его с этим поздравить. Что касается Шелии, то тут откровенный его ляп», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лещук забил головой на 90+5-й минуте после подачи углового. Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ошибся, пытаясь отбить мяч кулаком.

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