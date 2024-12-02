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Игорь Колыванов: лучше бы Лещук играл у «Динамо» впереди, чем на воротах

Игорь Колыванов: лучше бы Лещук играл у «Динамо» впереди, чем на воротах
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» на 90+5-й минуте в рамках 17-го тура РПЛ (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

«Лещук совершил суперспасение в матче с «Ахматом», сравняв счёт. Надо было помочь московскому «Динамо» уйти от поражения, и он помог. Он молодец, вовремя пришёл на помощь. Этот гол, наверное, будут преподносить изысканно. Лучше бы он играл впереди, чем на воротах (смеётся).

У «Динамо» старая болячка — много нереализованных моментов. Должны забивать, ведь без голов ни одна команда не выиграет. Это неоднозначный матч. По большому счёту обе команды не устраивала ничья, ведь «Ахмату» нужна победа, чтобы уйти с последнего места, а «Динамо» — чтобы приблизиться к тройке лидеров», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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