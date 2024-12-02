Более 23 лет не забивали вратари в чемпионатах России
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Сегодня, 2 декабря, голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук забил гол в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22' 1:1 Лещук – 90+6'
До него автором единственного вратарского гола в высшей лиге был голкипер команды «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов. Это случилось 23 года 2 месяца 10 дней назад. 22 сентября 2001 года он отличился с пенальти в матче 25-го тура с «Факелом» (3:1).
После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.
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