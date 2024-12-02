Более 23 лет не забивали вратари в чемпионатах России

Сегодня, 2 декабря, голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук забил гол в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

До него автором единственного вратарского гола в высшей лиге был голкипер команды «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов. Это случилось 23 года 2 месяца 10 дней назад. 22 сентября 2001 года он отличился с пенальти в матче 25-го тура с «Факелом» (3:1).

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.