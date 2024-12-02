Губернатор Самарской области Федорищев пригласил агента Андреева на «Очную ставку»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил агента Павла Андреева на «очную ставку».

«Павел Андреев, добрый вечер! Приглашаю вас 20 декабря, 10:00 на общественное мероприятие — «Очная ставка». Вы выдающий профессионал, который многого добились. Мы будем направлять официальное приглашение каждые три дня. У нас будет круглый стол, будем обсуждать накопившиеся вопросы — как мы живем, будем жить. Жизнь непростая, нам нужно оберегать людей. Прямой эфир, без склеек», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.