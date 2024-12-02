Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области Федорищев пригласил агента Андреева на «Очную ставку»

Губернатор Самарской области Федорищев пригласил агента Андреева на «Очную ставку»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил агента Павла Андреева на «очную ставку».

«Павел Андреев, добрый вечер! Приглашаю вас 20 декабря, 10:00 на общественное мероприятие — «Очная ставка». Вы выдающий профессионал, который многого добились. Мы будем направлять официальное приглашение каждые три дня. У нас будет круглый стол, будем обсуждать накопившиеся вопросы — как мы живем, будем жить. Жизнь непростая, нам нужно оберегать людей. Прямой эфир, без склеек», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

Материалы по теме
Эксклюзив
Каманцев объяснил неразглашение фамилии сотрудника «Крыльев», обратившегося к Федорищеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android