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В московском «Динамо» отреагировали на гол вратаря Лещука в ворота «Ахмата» в матче РПЛ

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на гол вратаря команды Игоря Лещука в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Исторический момент! Игорь Лещук —первый вратарь в истории РПЛ, забивший с игры. Вы в шоке? Мы — да!» — сообщается в посте телеграм-канала клуба.

До него автором единственного вратарского гола в высшей лиге был голкипер команды «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов. 22 сентября 2001 года он отличился с пенальти в матче 25-го тура с «Факелом» (3:1).

После 17 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. 28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей.