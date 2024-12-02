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Федорищев: агенты — нормальная практика, но мы говорим о махинациях с бюджетными деньгами

Федорищев: агенты — нормальная практика, но мы говорим о махинациях с бюджетными деньгами
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал работу футбольных агентов на фоне коррупционного скандала в судейском корпусе.

«Не стоит демонизировать никакие понятия. Агенты — нормальная практика в профессиональном спорте. Мы говорим о другом. Говорим о махинациях с бюджетными деньгами. Никому не рекомендую смешивать эти понятия. Агентская работа важная, это тяжелый труд, она связана с развитием. Уверен, что по инициативе «Чистый спорт» будут поддерживать честных ребят, которые пробиваются сами», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

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