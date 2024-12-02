Губернатор Самарской области Федорищев подал заявление в правоохранительные органы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту коррупции в российском футболе.

«Заявление после оперативного совещания долго обсуждал с правоохранительными структурами. Заявление подано сегодня вечером. Фрагменты, которые вы видели, вряд ли является им — может быть, черновики. Заявление передал лично в руки. Уверен, что наша система работает таким образом, чтобы никого из фигурантов не ставить в неудобное положение до оглашения вердикта.

Могут быть разные подходы. Кто-то говорит, что вброс. Кто-то говорит, что я не подумал о последствиях. Кто-то пишет, что специально озвучил непонятно, чтобы люди начали обсуждать по телефону, собираться в своих местах. Истина будет установлена. Вряд ли у нас появился кто-то циничный, чтобы так троллить в российском футболе — чтобы у кого-то шапка горела за месяц перед Новым годом», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.