Губернатор Самарской области Федорищев: у нас конструктивный диалог с РФС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимодействии с Российским Футбольным союзом (РФС) после его заявлений о коррупции среди судей.

«У нас конструктивный диалог с РФС. Мы ведём работу последние два месяца. Общаюсь лично с руководителем РФС и судейского корпуса», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.