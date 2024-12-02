Федорищев: за кого буду болеть между тульским «Арсеналом» и «Крыльями»? За «Акрон»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, за какой российский клуб он болеет.

«За кого буду болеть в матче между тульским «Арсеналом» и «Крыльями»? За «Акрон». Молодые и звонкие», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, ранее появилась информация, что власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов». В период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев» составляла от 1 млрд до 1,7 млрд рублей, а на конец декабря 2023-го — уже 1,3 млрд. Отмечалось, что «клуб имеет существенный риск войти в банкротство».

Позднее глава региона заверил, что футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит своё существование и будет становиться сильнее.