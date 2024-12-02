Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Игорь Лещук обошёл форварда Александра Соболева в бомбардирской гонке РПЛ

Вратарь Игорь Лещук обошёл форварда Александра Соболева в бомбардирской гонке РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук обошёл нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в бомбардирской гонке Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 декабря, Лещук забил свой первый гол в чемпионате России в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+6'    

На сету форварда петербургской команды ни одного забитого гола в чемпионате России. Возглавляет список лучших бомбардиров российского первенства костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, забивший 14 голов.

28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей. 27-летний Соболев сыграл 11 матчей в РПЛ-2024/2025 и результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
В московском «Динамо» отреагировали на гол вратаря Лещука в ворота «Ахмата» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android