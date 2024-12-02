Вратарь Игорь Лещук обошёл форварда Александра Соболева в бомбардирской гонке РПЛ

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук обошёл нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в бомбардирской гонке Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 декабря, Лещук забил свой первый гол в чемпионате России в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с грозненским «Ахматом» (1:1).

На сету форварда петербургской команды ни одного забитого гола в чемпионате России. Возглавляет список лучших бомбардиров российского первенства костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, забивший 14 голов.

28-летний Лещук провёл четыре игры в чемпионате России, забил один гол и пропустил пять мячей. 27-летний Соболев сыграл 11 матчей в РПЛ-2024/2025 и результативными действиями не отметился.