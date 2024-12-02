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Пуч доиграл матч и отдал голевую передачу на победный гол с порванными «крестами» в МЛС

Пуч доиграл матч и отдал голевую передачу на победный гол с порванными «крестами» в МЛС
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Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч доиграл матч 1/2 финала конференции американской МЛС с «Сиэтл Саундерс» (1:0) и отдал голевую передачу с порванными крестообразными связками.

США — Major League Soccer . 1/2 финала
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 0
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1:0 Йовелич – 86'    

Воспитанник «Барселоны» вышел в стартовом составе «Лос-Анджелес Гэлакси» и провёл на поле весь матч, несмотря на полученную по ходу игры травму крестообразных связок. На 86-й минуте травмированный Рики Пуч отдал голевую передачу на Деяна Йовелича, который забил единственный гол встречи и вывел свою команду в финал, где им предстоит сыграть с «Нью-Йорк Ред Буллз».

В текущем сезоне Пуч провёл за клуб в американской МЛС 33 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.

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