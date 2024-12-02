Пуч доиграл матч и отдал голевую передачу на победный гол с порванными «крестами» в МЛС

Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч доиграл матч 1/2 финала конференции американской МЛС с «Сиэтл Саундерс» (1:0) и отдал голевую передачу с порванными крестообразными связками.

Воспитанник «Барселоны» вышел в стартовом составе «Лос-Анджелес Гэлакси» и провёл на поле весь матч, несмотря на полученную по ходу игры травму крестообразных связок. На 86-й минуте травмированный Рики Пуч отдал голевую передачу на Деяна Йовелича, который забил единственный гол встречи и вывел свою команду в финал, где им предстоит сыграть с «Нью-Йорк Ред Буллз».

В текущем сезоне Пуч провёл за клуб в американской МЛС 33 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач.