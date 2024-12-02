«Аль-Садд» вырвал победу на 90+9-й минуте в матче с «Аль-Насром» без Роналду

Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Садд». Встреча проходила на стадионе «Мрсул Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Аль-Садда». Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку на эту игру.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт и ушли на перерыв с нулями на табло. На 53-й минуте нападающий «Аль-Садда» Акрам Афиф забил первый гол в матче. На 80-й минуте полузащитник гостей Ромен Сес забил в свои ворота. На 90+9-й минуте «Аль-Садд» снова вышел вперёд, пенальти реализовал Адам Уна.

«Аль-Наср» набрал 13 очков в шести матчах и расположился на третьей строчке. «Аль-Садд» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 12 очками. На первом месте находится «Аль-Ахли», который набрал 16 очков в шести матчах.