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«Арис» выиграл у АПОЭЛа в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона

«Арис» выиграл у АПОЭЛа в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона
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Завершился матч 12-го тура Первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались АПОЭЛ из Никосии и «Арис» из Лимасола. Победу одержал «Арис» со счётом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . 12-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия
Окончен
1 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 42'     1:1 Пицци – 54'     1:2 Николич – 90'    

В составе победителей голы забили Янник Гомис на 41-й минуте и Велько Николич на 90+1-й минуте. У АПОЭЛа один мяч на счету у Пицци Луиша Мигела, отличившегося на 52-й минуте.

Таким образом, АПОЭЛ занимает пятую строчку в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра. Команда заработала 20 очков в 12 турах чемпионата. «Арис» расположился на втором месте с 29 очками в аналогичном количестве туров.

Первую строчку турнирной таблицы занимает «Пафос». Клуб заработал 31 очко.

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