«Арис» выиграл у АПОЭЛа в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона

Завершился матч 12-го тура Первого дивизиона чемпионата Кипра, в котором встречались АПОЭЛ из Никосии и «Арис» из Лимасола. Победу одержал «Арис» со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Янник Гомис на 41-й минуте и Велько Николич на 90+1-й минуте. У АПОЭЛа один мяч на счету у Пицци Луиша Мигела, отличившегося на 52-й минуте.

Таким образом, АПОЭЛ занимает пятую строчку в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра. Команда заработала 20 очков в 12 турах чемпионата. «Арис» расположился на втором месте с 29 очками в аналогичном количестве туров.

Первую строчку турнирной таблицы занимает «Пафос». Клуб заработал 31 очко.